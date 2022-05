Nous sommes possible(s) Médiathèque municipale Elsa Triolet

Médiathèque municipale Elsa Triolet, le vendredi 6 mai à 20:00 En une succession de petites performances, le mentaliste Kurt Demey et la poétesse Elodie Colin se jouent des matières.

La magie fait que la poésie devient réalité. Cela transforme la performance en une expérience surréaliste. Un atelier mentalisme est proposé au préalable, inscrivez-vous ! Spectacle gratuit dès 12 ans par Kurt Demey et Elodie Colin, proposé par Cirqu’évolution, à la médiathèque municipale Elsa Triolet. Médiathèque municipale Elsa Triolet Place Pietrasanta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T21:30:00

Détails Autres Lieu Médiathèque municipale Elsa Triolet Adresse Place Pietrasanta lieuville Médiathèque municipale Elsa Triolet

