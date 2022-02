Nous sommes possible(s) Bibliothèque Municipale Marly-la-Ville Catégories d’évènement: Marly-la-Ville

Bibliothèque Municipale, le vendredi 11 février à 18:00

Nous sommes possible(s) est un recueil de poèmes sans mots. Ce sont de courtes performances poétiques dans lesquelles Kurt Demey et Maud Vanhauwaert cherchent une tension qui trouve son salut dans un équilibre impossible. Ces performances mobilisent le travail des deux artistes, celui de Maud en tant que poète et celui de Kurt en tant que surréaliste magique. La magie est préservée dans toute sa finesse : il n’y a pas de revendication de l’acte spectaculaire. Tout est encore possible. La magie fait que la poésie devient réalité. Cela transforme la performance en une expérience surréaliste. « Jouer des matières – fer, verre, farine – dans un face à face intime. Transformer les gestes en poésie muette. Kurt Demey, artiste de l’illusion et du mentalisme, et la poétesse Maud Vanhauwaert, assemblent leurs magnétismes pour un duo de la proximité. Le jeu – différent pour chacune de ces petites performances – sert d’élan à leur recueil vivant de « poèmes sans mots ».

Sur réservation

Kurt Demey – Maud Vanhauwaert Bibliothèque Municipale 7 allée des Noisetiers, 95670 Marly-la-Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T18:00:00 2022-02-11T19:30:00

