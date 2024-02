Nous sommes Orne Le Pavillon Caen, vendredi 1 mars 2024.

Nous sommes Orne propose un voyage géographique et poétique aux quatre coins du bassin-versant de l’Orne, autour du fleuve et de ses affluents.

Portée par plusieurs structures du territoire, cette installation invite à la fois à mieux comprendre ce bassin de vie, à se questionner sur son devenir et à découvrir les perspectives qu’ouvrent plusieurs projets (résidences, projets scolaires, workshops…) menés avec celles et ceux qui vivent ici.

Cette installation a été conçue par Territoires pionniers avec la participation de Marin Schaffner, ethnologue, auteur et traducteur, Clémence Mathieu, paysagiste et artiste, Maël Trémaudan, ingénieur, paysagiste, urbaniste et fondateur de MUE Paysage & Urbanisme, et Marion Cachon, artiste-graphique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 13:00:00

fin : 2024-05-01 19:00:00

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

