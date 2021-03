Nous sommes maintenant nos êtres chers En ligne, 22 mars 2021-22 mars 2021, Paris.

En ligne, le lundi 22 mars à 18:30

Alors que les vers courent librement, souvent délestés de leur ponctuation, des émotions intenses traversent la nuit comme des étoiles filantes. Loin des clichés romantiques, le style visuel de Simon Johannin fait surgir par flashes des visions de corps furieux et sensuels, qui s’imbibent de substances avant de s’écraser avec fracas contre le macadam. _Nous sommes maintenant nos êtres chers_ pose un regard lucide et sensible sur une époque sinistrée où la passion jaillit malgré tout avec éclat. **Avec** Laurent, alias Junk8 du groupe CONTREFAÇON, un collectif mêlant musique électronique et vidéo. Simon Johannin, écrivain et poète

Gratuit

Lecture musicale par Simon Johannin et Laurent (Junk8)

En ligne Centre Pompidou Paris Paris 3e Arrondissement



