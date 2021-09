Nous sommes les amazones du futur – Marion Thomas – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 22 février 2022, Nantes.

2022-02-22 Représentations du 22 au 25 février 2022 à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 22 au 25 février 2022 à 20h

Théâtre. Seule en scène, la comédienne Marion Thomas digresse à partir de ses considérations intimes face à un monde déréglé et réchauffé vers ses réflexions appuyées sur des expériences scientifiques pour nous téléporter en 2050. Dans un monde où les océans ont monté de trois mètres et les températures de trois degrés, où les animaux ont presque tous disparu. Ici que nous reste-t-il ? Un avenir sale et monstrueux ? Marion Thomas prend le contre-pied des récits apocalyptiques et dystopiques pour nous proposer une cure d’imagination où êtres humains, machines et animaux fabriquent un espace commun libérateur. “Nous sommes les amazones du futur” livre une réflexion sincère et joyeuse sur nos responsabilités écologiques et nous rappeler que l’avenir n’est pas encore joué ! Ecriture, mise en scène et jeu : Marion Thomas Public : à partir de 12 ans

T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr