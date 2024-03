Nous sommes la terre Opéra de Limoges Limoges, jeudi 4 avril 2024.

Nous sommes la terre Création scénique d’après La Grande Messe en ut mineur de W. A Mozart Jeudi 4 avril, 20h00 Opéra de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

La Grande Messe en ut mineur de Mozart est mise en scène dans un spectacle hybride, entre musique et art plastique pour devenir Nous sommes la terre.

Cette Grande messe fait partie des œuvres majeures de la musique sacrée, et offre des dimensions remarquables avec un double chœur, quatre solistes et un orchestre.

Bien qu’inachevée, sa portée spirituelle et musicale reste colossale. Alors que la musique a été considérée pendant des siècles comme une émanation de l’âme, les arts plastiques semblaient venir d’une forme dégradée de l’esprit. Le chant proviendrait directement du souffle de l’âme quand la sculpture implique la main.

Roland Auzet s’interroge sur cette dichotomie entre esprit immortel et corps organique et fait le constat que notre planète ne peut plus être considérée comme une matière inerte que l’on pourrait continuer d’exploiter à loisir. D’où cette exploration de la matière

avec l’argile, matériau privilégié du plasticien Olivier de Sagazan. L’argile, malléable, naturelle, comme une extension du corps mais aussi de l’âme.

Le binôme ose une réconciliation entre l’esprit et le corps, le sensible et la matière, l’homme et la planète terre.

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine