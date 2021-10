Paris8 Lavoir Moderne Parisien île de France, Paris8 NOUS SOMMES DES SAUMONS Lavoir Moderne Parisien Paris8 Catégories d’évènement: île de France

Paris8

NOUS SOMMES DES SAUMONS Lavoir Moderne Parisien, 8 décembre 2021, Paris8. Date et horaire exacts : Du 8 au 12 décembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 20h

et dimanche de 15h à 16h

payant

Nous sommes des saumons raconte la quête de trois amis pour construire leur identité au sein d’un groupe et interroger leur place dans le monde. En partant de l’Allier, Louis, Nina & Alex font le pari de rejoindre le Québec à la nage. Se laissant descendre le long de la rivière, ils traversent l’Océan Atlantique, s’engraissent, échappent aux filets de pêche, aux baleines et autres prédateurs. Un jour, un désir irrépressible les assaille. Commence alors l’odyssée du retour vers le lieu de leur naissance, à plus de 4500 kilomètres de là. D’après Philippe Avron / Avec Léon Bonnaffé, Matila Malliarakis, Zofia Rieger / Adaptation Matila Malliarakis / Mise en scène Nathan Gabily / Dramaturgie Clémentine Lebocey / Direction musicale Zofia Rieger / Costumes et scénographie Camille Vallat / Création lumières Édith Biscaro / Régie lumières Typhaine Steiner / Chargées de production Lise Barotte, Émilie Pelletier / Graphisme Claire Glorieux Production eco / Coproduction ATS production, MF Investissement / Diffusion Scène & Public ____________ Avec le soutien de l’ADAMI, du Jeune Théâtre National, du FONPEPS, en partenariat avec Souffleurs de Sens (12e), Pôle Culturel (Luxeuil-les-Bains), le Lavoir Moderne Parisien (18e), la Maison des Arts (79), la Patate Sauvage (93), l’École des Arts de la Scène (19e), la Péniche Adélaïde (19e), La Comète (93), la Ville de Louvigny. Remerciements à l’association Les Amis de Philippe Avron, Florian Kircher, Jean-Luc Baglinière, Florent Ange Spectacles -> Théâtre Lavoir Moderne Parisien 35, RUE LÉON Paris8 75018

Château Rouge Marcadet

Contact :42046186500040 0146060805 reservation@lavoirmoderneparisien.com https://lavoirmoderneparisien.com/ https://www.facebook.com/LMParisien 0146060805 reservation@lavoirmoderneparisien.com Spectacles -> Théâtre

Eco

