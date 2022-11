Nous Sommes – Bagera Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrnes-Atlantiques Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. 18h00 : table ronde – Le spectacle vivant est-il sexiste ?

Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. 18h00 : table ronde – Le spectacle vivant est-il sexiste ?

20h00 : concert au féminin.

