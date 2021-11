« Nous ne sommes pas seuls » rencontre avec Antoine Chopot et Léna Balaud X séminaire Plantations Café librairie Michèle Firk, 13 novembre 2021, Montreuil.

Café librairie Michèle Firk, le samedi 13 novembre à 17:00

Après avoir parlé de la mise au travail des abeilles, du soja au Brésil et du concept de Plantaciocène chez Anna Tsing et Donna Haraway, dans le cadre de la 4ème séance du séminaire Plantations nous avons le plaisir de recevoir Antoine et Léna. Ce cycle s’essaye à retracer quelques histoires, celles de ces plantes devenues pour leur propriétés singulières ou par des petits hasards de l’histoire, des plantes hégémoniques que l’on retrouve partout et desquelles on a fait dépendre des modèles de productions, et tente de voir les manières d’habiter au monde qui se font et défont au travers de ces plantations. Leur livre, sorti au printemps dernier, porte comme sous titre « politique des soulèvements terrestres ». Que se devient la « politique » lorsque des paysannes et des écologistes disséminent des graines de plantes résistantes aux herbicides dans les monocultures d’OGM pour en saboter les rendements ? Lorsque des naturalistes en lutte invitent un couple de balbuzards pêcheurs à protéger un fleuve menacé par un énième projet inutile et imposé ? Lorsque des villageois kirghizes échappent à la mainmise de l’État sur leurs moyens de subsistance en greffant en secret une forêt fruitière ? D’autres manières de faire, de se défendre, de résister, nous devancent, nous déstabilisent et nous renforcent : des manières animales, végétales, sylvestres, microbiennes, fongiques… Nos alliés sont multiformes, considérablement plus nombreux et divers que ce que notre imagination laisse entrevoir. Si nous sommes bien les seuls responsables d’un choix concerté de cibles et de stratégies contre les causes du ravage et des inégalités, nous ne sommes pas les uniques acteurs du changement que nous souhaitons voir advenir. Appel à refuser la mise au travail de la planète, ce traité d’écologie politique terrestre ouvre de nouveaux horizons pour agir avec la nature contre ceux qui l’effondrent. Ensemble, nous tenterons d’imaginer ce que peuvent être des alliances multispécifiques dans ce monde transformé en une gigantesque et infâme plantation. Comment trouver des prises pour refuser collectivement la mise au travail du vivant, saboter les plantations et laisser s’épanouir librement les formes de vie ? Pour plus d’info sur le séminaire Plantations voir là : [http://www.michelefirk.org/programme/cycle-sur-les-plantations/](http://www.michelefirk.org/programme/cycle-sur-les-plantations/)

Entrée libre

Comment s’allier au vivant pour saboter le plantaciocène ?

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T17:00:00 2021-11-13T20:00:00