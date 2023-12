Nous ne nous sommes jamais senties aussi vivantes au Théâtre Clavel Théâtre Clavel Paris, 19 janvier 2024 21:30, Paris.

Du vendredi 19 janvier 2024 au vendredi 22 mars 2024 :

vendredi

de 21h30 à 22h50

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

Venez assister à la pièce de théâtre « Nous ne nous sommes jamais senties aussi vivantes » de la Compagnie l’Art de Perdre, écrite et mise en scène par Lauranne Callet.

Du théâtre documentaire et une tragé-comédie décalée sur l’humanitaire pour la Syrie en guerre !

Plongez dans l’univers captivant de Rawane, Syrienne, et Lisa, jeune Française, qui se rencontrent dans le contexte chaotique et singulier de l’action humanitaire à Gaziantep, à la frontière turco-syrienne. Leur amitié inattendue et leur dialogue féminin et féministe gravitent autour d’un centre de femmes autogéré dans la campagne d’Idlib en Syrie, une initiative courageusement soutenue malgré les risques encourus. Cette pièce explore les limites de l’engagement et des ressources émotionnelles.

Un rappel poignant de la situation en Syrie, d’une révolution menée par des femmes et des hommes contre un régime oppressant.

Rejoignez-nous tous les vendredis du 19 janvier au 22 mars (sauf le 16 février, relâche exceptionnelle) au Théâtre Clavel (3 rue Clavel, 75019 Paris).

