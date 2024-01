« Nous n’avons pas oublié » Saint-Laurent-sur-Mer, samedi 8 juin 2024.

« Nous n’avons pas oublié » Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

La commune de La Cambe organise une chaine humaine sur la plage d’Omaha Beach.

Chaîne humaine bleu, blanc, route formant 80 avec les enfants et les jeunes acteurs du projet du 60è recontactés pour le 80è, les populations de La Cambe, de St Laurent S/mer, l’association DEEP RESPECT PIPES AND DRUMS, pour un hommage à nos libérateurs de la 29th division US.

Covoiturage au départ de La Cambe le 08/06/2024 à 14h00.

Plage d’Omaha Beach

Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie mairie-lacambe@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 16:00:00



