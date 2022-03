Nous les itinérantes Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Nous les itinérantes Brique Rouge, 6 mai 2022, Toulouse. Nous les itinérantes

Brique Rouge, le vendredi 6 mai à 20:30

**Danse** ——— **Vendredi d’expression de la MJC Toulouse Empalot** **Cie Anacaona** Cette pièce a pour intention de reconstruire les biographies de migrations de femmes latino-américaines. Elle est réalisée sur la base d’expérimentations corporelles qui s’inscrivent dans le cadre de techniques de danse contemporaine, d’improvisation, d’études somatiques et du théâtre des opprimées. **Danseuse chorégraphe** Carolina Mahecha Quintero / **Avec** Luciana Pereyra / **Musique** Aluminé Guerrero **Collation et échanges avec les artistes en fin de soirée**

Entrée libre et solidaire dans la limite des places disponibles

2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T23:59:00

