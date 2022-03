Nous, les héros Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

_Nous, les héros_ De Jean-Luc Lagarce L’errance de cette lamentable troupe de théâtre perdue dans une Europe centrale à l’aube de la catastrophe sera l’occasion pour les étudiants de la classe de théâtre de rechercher, dans les dramaturgies allant de Brecht à Bernhardt en passant par Gombrowicz, les traces d’un délitement de la pensée qui annonce les défaites du XXe siècle. Étudiants en CPES Théâtre Joséphine Sourdel, mise en scène

Entrée gratuite sur réservation

D’après Jean-Luc Lagarce par les étudiants du CPES Théâtre du CRR de Boulogne-Billancourt Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Salle d’Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

2022-04-15T19:00:00 2022-04-15T20:00:00

