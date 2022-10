Nous les filles-mères Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Catégories d’évènement: Alligny-en-Morvan

Nous les filles-mères

Alligny-en-Morvan, 15 novembre 2022

Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance Publique

2022-11-15 – 2022-11-15

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique D121

Alligny-en-Morvan

Nivre Réalisé par Sophie Bredier.

La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice, Sophie Bredier. +33 3 86 78 44 05 Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan

Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan

