Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 18:00

Tout en interrogeant la question de la représentation de la mise à mort des animaux, Elsa Maury pose un regard d’une grande pudeur sur la relation affective qu’entretient Nathalie avec son troupeau de brebis. Le film suit la jeune bergère dans l’apprentissage technique et émotionnel qui la conduit, lorsqu’elle y est contrainte, à accompagner le plus respectueusement possible ses bêtes vers la mort. _Nous la mangerons, c’est la moindre des choses_, Elsa Maury, 2020 © Centre Vidéo de Bruxelles

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

