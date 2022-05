Nous Festival, 3 septembre 2022, .

Nous Festival

2022-09-03 – 2022-09-03

50 EUR Chez Nous vous serez chez vous. Si l’idée d’un festival en famille vous percute. Si les sons électroniques et une programmation éclectique vous font tilt. Si danser pour sauver la planète vous fait déjà taper du pied. nSi mener une vie de château, camper dans un champ, manger local, écouter des basses et regarder de hauts donjons vous bouscule déjà… nAlors avec des si on refait le monde ! Le Solar Sound System vous invite au Béarn. Bienvenue chez Nous !

