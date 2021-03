Valence Le Cpa Valence Nous et les Autres Le Cpa Valence Catégorie d’évènement: Valence

du lundi 22 mars au vendredi 26 mars à Le Cpa

—————————— À travers des données historiques, des échanges et des jeux participatifs, cet atelier propose de découvrir les mécanismes conduisant au rejet de l’autre et au racisme, des catégories aux préjugés en passant par les théories raciales. Un éclairage scientifique déconstruit ces idées afin de mieux les combattre.

**Durée :** 1h30

3 € / 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T17:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T17:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T17:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T17:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T17:00:00

