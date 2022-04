Nous et les autres, des préjugés au racisme Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Nous et les autres, des préjugés au racisme

du mercredi 11 mai au dimanche 5 février 2023 à Muséum de Bordeaux – sciences et nature

du mercredi 11 mai au dimanche 5 février 2023 à Muséum de Bordeaux – sciences et nature

_**Inauguration le 10 mai à 12h15 avec visite et cocktail**_ Elle propose un parcours accessible à tous, qui s’attache à décrypter pourquoi et comment ont pu se mettre en place de tels phénomènes, à un certain moment de l’histoire des sociétés. Dans une scénographie immersive originale, vous êtes invité à comprendre les mécanismes individuels et collectifs qui conduisent au rejet des “autres” et à prendre conscience des discriminations dans la société française aujourd’hui. Il accède à des clés de compréhension, l’encourageant à faire évoluer sa réflexion personnelle pour déconstruire les préjugés qui parfois persistent. La visite se déroule en trois temps : les temps du ressenti, de la connaissance et de la réflexion. La construction du parcours vous permet de vous approprier le propos par étapes : du prologue (ce qui nous gouverne individuellement) à l’épilogue (ce à quoi nous pouvons remédier par des actions personnelles, collectives, institutionnelles). Au croisement de l’anthropologie, de la biologie, de la sociologie et de l’histoire, cette exposition s’appuie sur des études menées par les chercheurs en sciences de l’Homme et de la société. Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

