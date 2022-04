Nous et les autres : des préjugés au racisme Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

La bibliothèque Saint-Eloi vous invite à découvrir l’exposition “Nous et les autres : des préjugés au racisme”. L’exposition « Nous et les autres : des préjugés au racisme », a été conçue par l’Unesco et le Musée de l’Homme pour tenter d’expliquer ce qu’est le racisme, sensibiliser, libérer la parole, susciter des interrogations nécessaires aux changements de pratiques. Qu’est-ce que le racisme et pourquoi se manifeste-t-il ? Pourquoi les hommes ont-ils des couleurs de peau différentes s’il n’y a pas de races ? Sommes-nous tous racistes ? Que dit la loi ? Et au travail ? Du 3 au 14 mai dans nos espaces, Entrée libre, pour tout public Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

