Nous (et) les animaux : la nuit des animaux Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Nous (et) les animaux : la nuit des animaux Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-26 06:00:00 06:00:00 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

5 films au programme :



●Greystoke, la légende de Tarzan – Greystoke (GB/USA, 1984) 2h – copie 35 mm (VF)

Réal. Hugh Hudson

Int. Christophe Lambert, Andie McDowell, Ian Holm…

L’histoire de Lord Greystoke, plus connu sous le nom de Tarzan, l’homme élevé par des singes…

Dans cette adaptation fidèle au roman de Burroughs, les singes sont des acteurs maquillés par un maître en la matière, Rick Baker (auteur également des maquillages simiesques du remake de King Kong en 1976, et de la métamorphose d’homme en loup dans Le Loup-garou de Londres).



● Roar (USA, 1981) 1h34 – DCP

Réal. Noel Marshall

Int. Tippi Hedren, Melanie Griffith, Noel Marshall…

Un amoureux des fauves vit, sans filets ni barreaux, en compagnie de nombreux lions et tigres dans une grande propriété en Afrique. Sa famille lui rend visite…

Après avoir subi les assauts des oiseaux d’Hitchcock, Tippi Hedren vit parmi les fauves ! Un film insolite, où humains et grands félins cohabitent comme une grande famille… avec tous les risques que cela comporte.



● Babe, le cochon devenu berger – Babe (Australie/USA, 1995) 1h31 – DCP

Réal. Chris Noonan

Int. James Cromwell, Magda Szubanski…

Le fermier Hoggett gagne un cochon dans une foire agricole. Trop jeune pour passer à la casserole mais néanmoins conscient du sort qui l’attend, Babe va se rendre indispensable à la ferme et devenir le premier cochon berger…

Une comédie pour enfants, mais aussi une « fable distordue et irrationnelle » (Les Inrockuptibles).



● Le Loup-garou de Londres – An American Werewolf in London (USA, 1981) 1h37 – DCP

Réal. John Landis

Int. David Naughton, Griffin Dunne, Jenny Agutter…

Deux touristes américains en voyage en Angleterre sont attaqués un soir par un loup dans la lande. L’un d’eux est tué, l’autre blessé et hospitalisé à Londres…

Issu du folklore, le loup-garou donne lieu ici, entre film d ‘épouvante et comédie, à l’un des meilleurs fleurons du genre.



● Razorback (Australie, 1984) 1h35 – copie 35 mm

Réal. Russel Mulcahy

Int. Gregory Harrison, Arkie Whiteley, Bill Kerr…

Dans l’outback australien, un gigantesque sanglier sème la terreur alors qu’un homme est à la recherche de sa femme disparue…

Après Babe, une autre espèce de sanglier venue d’Australie pour terminer la nuit par un « trip » horrifique.

Une nuit des animaux où se mêlent films d’aventure, comédie, et films d’horreur, précédée dans la journée par un jeu de piste et un atelier tout public. Dans le cadre d’Une 5e Saison, Biennale d’Art et de Culture d’Aix-en-Provence

instimag@orange.fr +33 4 42 26 81 82 https://www.institut-image.org/

