Le Mans L'Espal Le Mans, Sarthe Nous dans le désordre L’Espal Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Nous dans le désordre L’Espal, 1 février 2022, Le Mans. Nous dans le désordre

du mardi 1 février 2022 au mercredi 2 février 2022 à L’Espal

En ce dimanche qui ressemble à tous les dimanches, une famille qui ressemble à toutes les familles s’apprête à passer à table. Seul Ismaël, l’aîné, manque à l’appel. Où est-il ? À l’orée de la forêt, allongé à même le sol. Car Ismaël a décidé de ne plus jamais se relever. Et de ne plus jamais parler non plus… En ce dimanche qui ressemble à tous les dimanches, une famille qui ressemble à toutes les familles s’apprête à passer à table. Seul Ismaël, l’aîné, manque à l’appel. L’Espal 60 rue de l’Esterel, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T20:30:00 2022-02-01T22:00:00;2022-02-02T20:30:00 2022-02-02T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu L'Espal Adresse 60 rue de l'Esterel, 72000 Le Mans Ville Le Mans lieuville L'Espal Le Mans