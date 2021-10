“NOUS” Autre lieu, 30 novembre 2021, Genève.

“NOUS”

du mardi 30 novembre au mercredi 1 décembre à Autre lieu

STOP SUICIDE propose une pièce de théâtre participative en collaboration avec une jeune compagnie de comédien-ne-x-s semi-professionnel-le-x-s, le Théâtre ANOU, dont l’objectif est de transmettre des messages de prévention à travers l’art du théâtre. « NOUS » est une création mise en scène par des jeunes pour des jeunes et s’inscrit donc dans une stratégie de prévention par les pairs. La pièce aborde les signaux d’alerte du mal-être, les difficultés rencontrées par les personnes qui ont des pensées suicidaires, les ressources d’aide professionnelles et personnelles, ainsi que les conseils pour aider un-e proche. Elle est également interactive pour favoriser l’engagement du public et stimuler une réflexion sur le tabou qui entoure le suicide. Le public sera donc amené à s’exprimer, transmettre ses idées et échanger son point de vue avec les comédien-ne-x-s.

Entrée libre avec chapeau à la sortie, billets sur place ou sur réservation par e-mail à sante@onex.ch

Pièce de théâtre interactive sur la thématique du suicide, par et pour les jeunes. Le 30 novembre et 1er décembre à 20h au Petit théâtre d’Onex – Parc.

