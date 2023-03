NOUS AURONS LA LIBERTÉ, 20 mai 2023, Vendres OT LA DOMITIENNE Vendres.

Le spectacle évoque les mémoires vives et les mémoires enfouies en butte avec l’Histoire : La sensibilité du vécu ne se retrouvant pas dans la neutralité froide de l’Histoire. Le spectacle est une tentative de reconstitution d’histoires personnelles, multiples et uniques avec une caractéristique particulière, l’obligation de tout quitter pour aller vers un monde supposé meilleur. C’est une fouille, un chantier en construction, où la poésie croise les archives, où la danse croise le documentaire et ou des personnages historiques croisent les confidences des vivants. Les couvertures sont omniprésentes dans les images de la Retirada, durant les marches, puis dans les camps. Objets dérisoires et nécessaires à la survie, elles enrobent, se portent, s’étalent. On les retrouve ici comme point de départ du spectacle, constamment modelées et manipulées, elles constituent le dispositif plastique de la scénographe.

