Nuit des musées Nous allons vous raconter… Musée Louis Vouland Samedi 14 mai, 19h00 Participation libre et solidaire

Baptiste et Louna, volontaires service civique au musée Vouland, vous accompagnent à la rencontre d’objets, de matières, de détails, que, sans eux, vous ne remarqueriez peut-être pas.

C’est en tant que volontaires service civique que Louna et Baptiste ont découvert le musée Vouland.

Depuis quelques mois, ils participent activement aux actions de médiation pour accueillir tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, conçoivent et réalisent des outils, comme des podcasts et des vidéos, qui favorisent la découverte de la collection d’Arts décoratifs 17e et 18e et la collection d’Arts de Provence sortie des réserves.

Le temps de conversations spontanées, ils témoignent de leur expérience au musée, de leur découvertes et coups de cœur et vous accompagnent à la rencontre d’objets, de matières, de détails, que, sans eux, vous ne remarqueriez peut-être pas.

Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs.

6 € / 4 €

http://www.vouland.com

€6/ €4 Free and solidary participation Saturday 14 May, 19:00

In the privacy of a mansion built at the end of the 19th century, the Louis Vouland Museum houses the rich collections of decorative arts of the 17th and 18th centuries collected by this Avignonnais industrialist. The visitor discovers throughout the different rooms of this residence of great bourgeois furniture, paintings, tapestries, earthenware, porcelain, chandeliers, mirrors and other decorative objects.

Fue como voluntarios de servicio cívico que Louna y Baptiste descubrieron el museo Vouland.

Desde hace algunos meses, participan activamente en las acciones de mediación para acoger a todos los públicos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, diseñan y realizan herramientas, como podcasts y vídeos, que favorecen el descubrimiento de la colección de Artes decorativas 17a y 18a y la colección de Artes de Provenza salida de las reservas.

En el tiempo de conversaciones espontáneas, dan testimonio de su experiencia en el museo, de sus descubrimientos y flechazos y te acompañan al encuentro de objetos, materiales, detalles, que sin ellos quizás no notarías.

Participación libre y solidaria Sábado 14 mayo, 19:00

17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 84000 Avignon Provence-Alpes-Côte d’Azur