Nous allons vous raconter… Musée Louis Vouland, 14 mai 2022, Avignon.

Nous allons vous raconter…

Musée Louis Vouland, le samedi 14 mai à 19:00

C’est en tant que volontaires service civique que Louna et Baptiste ont découvert le musée Vouland. Depuis quelques mois, ils participent activement aux actions de médiation pour accueillir tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, conçoivent et réalisent des outils, comme des podcasts et des vidéos, qui favorisent la découverte de la collection d’Arts décoratifs 17e et 18e et la collection d’Arts de Provence sortie des réserves. Le temps de conversations spontanées, ils témoignent de leur expérience au musée, de leur découvertes et coups de cœur et vous accompagnent à la rencontre d’objets, de matières, de détails, que, sans eux, vous ne remarqueriez peut-être pas.

Participation libre et solidaire

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon Vaucluse



