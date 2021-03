La Commanderie Nous allons perdre deux minutes de lumière [en ligne] La Commanderie

La Commanderie, le mercredi 24 mars à 20:30

**Rendez-vous en direct sur le facebook** [**KIOSQ – Toutes vos sorties à SQY**](https://www.facebook.com/kiosq.sqy) Performance vidéo, poésie et musique

Avec Frédéric Forte, auteur, Patrice Soletti, guitariste, Leïla Brett, vidéaste En mêlant le poème à la guitare jouée en direct et à un diptyque vidéo, **Frédéric Forte**, **Patrice Soletti** et **Leïla Brett** proposent de nous faire vivre plusieurs mois en moins d’une heure. Poète et membre de l’Oulipo, Frédéric Forte est notamment l’inventeur de l’opéra-minute, de la petite morale élémentaire portative, des bristols ou des 99 notes préparatoires… Mais il ne s’interdit aucune voie, pas même la prose ou le vers libre ! Extrait :

_Je repense à ce pélican sur l’affiche. à_

_la bouteille en plastique en travers de sa gorge._

_nous allons mais vers quoi. non finalement je_

_n’irai pas essayer de faire rétrécir_

_au lavage deux chemises trop grandes en_

_utilisant la machine et le séchoir du_

_lavomatique. j’attendrai le vrai printemps._ Le texte paraîtra en février 2021 chez P.O.L.

**Dans le cadre du Printemps des poètes.** [**Consultez le programme complet**](https://lacommanderie.sqy.fr/sites/default/files/2021-02/SQY%20Programme%20PDP%202021%20web.pdf)

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T20:30:00 2021-03-24T21:30:00

Détails Autres Lieu La Commanderie Adresse Route de Dampierre - CD 58, 78990 Elancourt