Nourrissage des animaux à la ferme Kieffer Limersheim, 16 mars 2022, Limersheim.

Nourrissage des animaux à la ferme Kieffer Limersheim

2022-03-16 – 2022-03-25

Limersheim Bas-Rhin Limersheim

EUR Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos animaux. Tous attendent se moment avec impatience.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur notre exploitation. Essentiellement céréalière (pas d’élevage, ou de transformation sur la ferme), l’accueil des visiteurs sur notre ferme nous permet de dialoguer sur notre métier et de faire découvrir notre univers.

Vous pourrez découvrir la ferme à travers différentes activités et visites. Pour la période estival nous proposons un labyrinthe de maïs en journée ou lors des soirées nocturnes, la découverte des animaux et leur nourrissage. Une nouvelle activité et culture hivernale, est mise en place à partir de 2021, la culture de l’osier et des ateliers vanneries.

Les anniversaires à la ferme sont proposés toute l’année ainsi que des chasses aux oeufs pour Pâques.

Toutes ces activités sont sur inscriptions.

+33 6 06 66 96 87

