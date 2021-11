Rieupeyroux Médiathèque de Rieupeyroux Aveyron, Rieupeyroux Nourrissage au jardin Médiathèque de Rieupeyroux Rieupeyroux Catégories d’évènement: Aveyron

Médiathèque de Rieupeyroux, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00 Inscription dans la limite des places disponibles.

Tous les bons gestes pour bien nourrir les oiseaux l’hiver et apprendre à confectionner tout ce dont ils ont besoin. En partenariat avec la Ligue de Protection des oiseaux Aveyron Médiathèque de Rieupeyroux 16 rue Droite 12240 Rieupeyroux Rieupeyroux Aveyron

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T17:00:00

