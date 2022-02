NOURRIR SON CORPS ET SON ESPRIT Vélieux, 15 juin 2022, Vélieux.

NOURRIR SON CORPS ET SON ESPRIT Vélieux

2022-06-15 – 2022-06-20

Vélieux Hérault Vélieux

10 EUR Pendant 5 jours en silence, nous pratiquerons la méditation, nous apprendrons à manger avec lenteur et attention des repas hypotoxiques (stimulants l’élimination des toxines du corps) servis en petites quantités. Une retraite sous le thème de l’acceptation et du détachement. Nous ferons une pause dans nos habitudes alimentaires et aussi dans nos pensées « ruminantes ». Nous aborderons aussi l’aspect énergétique grâce au massage Shiatsu et à la pratique d’exercices spécifiques. Nous découvrirons le plaisir de reprendre en main ces choses dont nous sommes devenus dépendants à outrance, établirons les bases d’un fonctionnement alimentaire plus sain, et d’un esprit clair et paisible.

Voici le déroulement d’une journée, notez que nous adaptons ce programme à chaque groupe.

Matin : méditations silencieuses et guidées, exercices énergétiques comme qi cong, do In (auto-massage), petit-déjeuner léger en conscience, enseignements de méditation.

Après-midi : la première après-midi est dédiée à un bilan individuel en naturopathie.

Après un repas léger en conscience, vous pourrez participer aux activités suivantes : promenade (marche méditative), temps de parole), enseignements et partages autour de la naturopathie et de la médecine chinoise (avec questions/réponses), massage, entretien individuel si besoin, temps libre.

Soirée : repas léger en conscience et méditation.

Petit mot sur le silence: Loin d’être une règle rigide et dogmatique, c’est le contexte dans lequel notre attention acquière la sensibilité nécessaire à l’exploration intérieure, à l’intimité avec soi-même. En vous inscrivant à cette retraite, vous vous engagez donc à laisser de côté la parole pour quelques jours, à la fois pour affiner votre contact avec vous-même , ainsi que pour soutenir le silence du groupe.

Et enfin, nous vous offrons par la même occasion la possibilité d’une retraite du monde de la communication téléphonique et électronique. Pensez donc à bien vous organiser en amont pour ne pas avoir à utiliser vos portables (contactez nous si cela est impossible dans votre cas particulier). Un numéro vous sera donné , que vous pourrez laisser à vos proches pour vous contacter si cela est nécessaire.

LES ENSEIGNEMENTS

Tala Tabatabaï : Praticienne de Shiatsu et Etnobotaniste

Lydia Sand : Naturopathe et iridologie

Denis Robberechts : Enseignant de méditation

Une retraite silencieuse de méditation pendant laquelle nous explorerons notre relation à l’alimentation et à la santé.

lydia_thourault@yahoo.fr +33 6 33 42 83 46

Vélieux

