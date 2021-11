Villiers-le-Bel Maison Jacques Brel Val-d'Oise, Villiers-le-Bel Nourrir l’humanité, c’est un métier Maison Jacques Brel Villiers-le-Bel Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Maison Jacques Brel, le samedi 13 novembre à 16:00

L’idée qu’il faut changer de modèle agricole, développer une agriculture qui respecte l’environnement, les écosystèmes, les mangeurs, et bien sûr les agriculteurs eux-mêmes est en pleine expansion. L’objectif : redonner du sens au métier d’agriculteur, respecter la nature, produire une alimentation de qualité pour les consommateurs et participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Spectacle suivi d’un débat et d’une table ronde. _En partenariat avec le_ _PIVO_ _Théâtre en territoire_ _Scène conventionnée d’intérêt national_ _Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise_ Un spectacle documentaire qui dénonce les méfaits du modèle de l’agriculture intensive moderne. Maison Jacques Brel 44 avenue Pierre Semard Villiers le Bel Villiers-le-Bel Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T16:00:00 2021-11-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Villiers-le-Bel Autres Lieu Maison Jacques Brel Adresse 44 avenue Pierre Semard Villiers le Bel Ville Villiers-le-Bel lieuville Maison Jacques Brel Villiers-le-Bel