Bientôt le printemps ! Les produits disponibles en sortie d’hiver ont de réels intérêts pour le sol et pour le corps. En effet, les courges, les tubercules, les racines, les graines apportent des nutriments adaptés pour accompagner le changement de saisons, et aussi nourrir notre microbiote intestinal qui nous apporte de nombreux services. Krotoum KONATÉ, nutrithérapeute et experte en microbiote intestinal, est invitée à la Ferme de Paris pour nous présenter comment nourrir le sol en agro-écologie de manière à bien nourrir son corps. Nous irons voir par nous-mêmes quelles plantes sauvages trouver en forêt nourricière en cette saison. Ensuite, nous utiliserons des plantes potagères (radis, choux, navets…) pour créer une recette basée sur les principes de la lacto-fermentation. Activité conseillée à un public adulte.La Ferme de Paris est est ERP – établissement recevant du public et le pass vaccinal est de vigueur.Vendredi 18 mars de 10h à 16h30Inscription ICI – Nombre de participants limité La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012 Contact : lafermedeparis@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://www.facebook.com/LaFermedeParis/ Atelier;Conférence;Gourmand;Innovation;Nature;Sciences

Krotum Konaté

