Nourrir le changement – Film-documentaire Lannion, 20 novembre 2021

Nourrir le changement – Film-documentaire Espace Saint Anne 2 rue Kerampont Lannion

Pour se nourrir, comment changer le modèle inégalitaire et destructeur de notre environnement ?

Projection du film et débat avec des membres de l’association Agro et Sac à Dos

+33 2 96 37 19 20

dernière mise à jour : 2021-11-15 par