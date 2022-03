Nourouz : temps fort autour du nouvel an afghan / dans le cadre de l’exposition “FEMMES: regards d’artistes afghans” Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Maison Folie Moulins, le dimanche 20 mars à 14:00

Nourouz, c’est le nouvel an perse dans de nombreux pays. C’est aussi la plus vieille célébration dans la culture afghane. A cette occasion et dans la continuité de l’exposition **”FEMMES: regards d’artistes afghans”**, la Maison Folie Moulins et la Ville de Lille vous invitent pour un nouveau temps fort. **Au programme :** – Rencontre et projection avec Samiollah Atei et Nasrullah Alam au Musée Numérique – Atelier autour du collage, avec les artistes afghanes Maryam et Sakineh Gholam Ali, au Mini-Lab Profitez de ce temps pour(re)découvrir l’exposition “FEMMES: regards d’artistes afghans”. Evènement gratuit sur réservation, jauge limitée. _Pour s’inscrire aux ateliers :_ _[mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr)_ Détails et horaires à venir.

Gratuit.

A l’occasion du nouvel an afghan, réunissons-nous autour d’un temps fort mettant à l’honneur la culture afghane. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T19:00:00

