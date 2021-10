Nouriture • Numa • Collision Course SUPERSONIC, 10 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

NUMA

Entre tension et relâchement, le style musical de NUMA est ancrée dans le rock alternatif avec des touches progressif et de la fusion, mais il est en perpétuelle évolution. Leur premier LP « Mothership Down », est sorti le 21 septembre 2020. Enregistré à distance lors du premier confinement à Paris, il est représentatif de leurs larges influences. Le 18 octobre, a été publié le clip du single « Life Out of The Box », avec lequel ils vous invitent au voyage à travers leur propre monde. NUMA vous ramène à l’essentiel en vous soulageant de la lutte quotidienne le temps d’un morceau !

COLLISION COURSE

Alternant sonorités blues psyché, rap et sons des 90’s, le trio est une expérience sonore. Blues, punk, grunge. Rencontre de deux corps brut en mouvement.

Les 3 influences : Led zeppelin, Jimi Hendrix, Nirvana

