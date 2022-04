Nour – Yoga réservé aux femmes avec sist’her Tiers lieu Sist’Her, 4 mai 2022, Paris.

Cours réservé aux femmes, tous niveaux, débutantes bienvenues ! Munissez-vous de votre tapis et d’une tenue confortable. Prêt de tapis possible sur place.

Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 12h30 à 13h30

Le mercredi 11 mai 2022

de 12h30 à 13h30

Le mercredi 04 mai 2022

de 12h30 à 13h30

Le mercredi 25 mai 2022

de 12h30 à 13h30

payant Cours de yoga sur prix libre et gratuits pour les personnes en situation de précarité (bénéficiaire minimas sociaux, quotient familial inférieur à 500, parcours d’Exil, adhérent Culture du Cœur, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, etc)

Arrivez 5 à 10 minutes avant le début de cours.

La séance commence par un travail du souffle (pranayama) puis viennent les salutations au soleil, le maintien des postures accompagnées de la respiration, le travail musculaire et les étirements profonds pour terminer par la relaxation finale. Entre tonification en profondeur et détente totale, le corps et l’esprit s’unissent, l’énergie circule.

Si vous ne pouvez plus participer au cours, merci d’annuler votre participation au moins 12h avant le cours.

Les élèves donnent en moyenne entre 10 et 15€ par cours. Les cours sont gratuits pour les personnes en situation de vulnérabilité (Exil, insertion, quotient familial inférieur à 500).

Nour est une association créée il y a 2 ans visant l’inclusion sociale par le yoga.

Nour est née de la volonté de rendre les pratiques douces telles que le yoga accessibles aux personnes en situation d’Exil et de précarité et d’en faire un vecteur de lien social. Pour cela, nous nous déplaçons dans les centres sociaux, les structures associatives et les établissements de santé en lien avec notre public bénéficiaire. Nos cours sont, dans la mesure du possible, ouverts aux grands publics afin de favoriser l’échange entre les élèves, dans un but de mixité sociale, culturelle et générationnelle.

Tiers lieu Sist’Her 82 Rue du Faubourg Saint-Martin Paris 75010

Contact : https://empow-her.com/produit/cours-4-de-yoga-chez-sisther/ 06 95 79 07 75 contact@nour-yoga.com https://www.facebook.com/NourYoga https://empow-her.com/produit/cours-4-de-yoga-chez-sisther/ Inscription via ce lien

Cours de yoga pour femmes – mercredi – 12h30

nour