Nour – Yoga prénatal – vendredi – 12h – Pantin Cité fertile, 8 avril 2022, Pantin.

Date et horaire exacts : Le vendredi 06 mai 2022

de 12h00 à 13h00

Le vendredi 08 avril 2022

de 12h00 à 13h00

Cours de yoga prénatal : Une séance toute en douceur ou nous allons prendre le temps de ralentir, de respirer tout en favorisant le mouvement. Dès les premiers mois et durant toute la grossesse !

Nour est une association créée il y a 2 ans visant l’inclusion sociale par le yoga.

Nour est née de la volonté de rendre les pratiques douces telles que le yoga accessibles aux personnes en situation d’Exil et de précarité et d’en faire un vecteur de lien social. Pour cela, nous nous déplaçons dans les centres sociaux, les structures associatives et les établissements de santé en lien avec notre public bénéficiaire. Nos cours sont, dans la mesure du possible, ouverts aux grands publics afin de favoriser l’échange entre les élèves, dans un but de mixité sociale, culturelle et générationnelle.

Cours sur prix libre*, paiement à faire avant votre cours directement sur notre site :

Arrivez 5 à 10 minutes avant le début de cours.

Munissez vous de votre tapis et d’une tenue confortable.

*Les élèves donnent en moyenne entre 10 et 15€ par cours. Les cours sont gratuits pour les personnes en situation de vulnérabilité (Exil, insertion).

Cité fertile 14 Avenue Edouard Vaillant Pantin 93500

Contact : 06 95 79 07 75 contact@nour-yoga.com https://nour-yoga.com/ https://www.facebook.com/NourYoga

Loisirs;Solidarité;Sport

