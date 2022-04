NOUR Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

NOUR Toulouse, 19 avril 2022, Toulouse. NOUR THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

2022-04-19 – 2022-04-23 THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne EUR C’est une Shéhérazade dont la plume délurée et incisive décape sans complexe les choses de la vie, avec une voix de diva jazzy, une sorte de Carmen aussi émancipée que celle de Mérimée. Trop volatile pour être enfermée dans la cage chanson, très ancrée dans la culture jazz, Nour ouvre grand la porte aux « bruits du monde ».

Genre : chanson française et jazzy

Durée : 50mn. +33 5 61 62 14 85 http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2206 C’est une Shéhérazade dont la plume délurée et incisive décape sans complexe les choses de la vie, avec une voix de diva jazzy, une sorte de Carmen aussi émancipée que celle de Mérimée. THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Ville Toulouse lieuville THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

NOUR Toulouse 2022-04-19 was last modified: by NOUR Toulouse Toulouse 19 avril 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne