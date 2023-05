Nour Kara & Juliette Capel – Women, Life, Freedom Mairie du 19e arrondissement, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 21h00 à 22h30

.Tout public. gratuit

Un live expérimental en l’honneur des femmes iraniennes pour leur liberté.

Nour Kara, productrice iranienne de musique électronique, compose et performe en direct avec des machines analogiques et numériques. Juliette joue et enseigne le violoncelle et différents types de percussions. Depuis peu, elle s’intéresse à la musique électronique.

Dans ce projet, sa musique électronique, à la double nationalité et aux influences glitchs, expérimentales, industrielles, dark-wave, post-punk, EBM, rencontre Juliette Capel et son violoncelle. Juliette Capel, multi-instrumentiste, propose dans ce projet une interprétation non classique du violoncelle dont les sons sont modulés par des effets.

En partenariat Labo Flashback.

Avec le soutien de la mairie du 19e arrondissement.

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris

Contact : https://soundcloud.com/nourkara

Nour Kara & Juliette Capel Nour Kara & Juliette Capel – live at Malpas