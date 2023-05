Nour Fog Le Bicolore, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Bulle du Monde. Une exposition en céramique contemporaine installée par Nour Fog.

Nour Fog est né.e en 1981 au Danemark. Primé.e pour ses études céramiques sur le corps, le genre et la mer, iel a été sélectionné.e pour faire partie du programme « The Young Artistic Elite » de la Danish Arts Foundation.

Nour Fog aborde la céramique à travers une recherche sculpturale s’appuyant sur les thématiques de genre et la sensualité. Le son, les installations et les performances font partie intégrante de son œuvre. L’exposition Bulle du Monde porte sur le soin et l’attention, sur l’enfant venant de naître qui lutte pour s’adapter à la vie hors du ventre maternel, et évoque plus largement combien la vie et notre époque peuvent s’avérer imprévisibles et rudes.

En partenariat avec Danish Art Workshops, Immersive Stories, FICEP.

Avec le soutien de : New Carlsberg Foundation, Danish Arts Foundation, Augustinus Fonden, Jorck’s Fond.

Avec le commissariat de : Catherine Lefebvre.

Le Bicolore Maison du Danemark, 142 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

Contact : https://lebicolore.dk/bulle-du-monde https://www.facebook.com/lebicoloredk/ https://www.facebook.com/lebicoloredk/

Nour Fog Bulle du monde, 2023, sculpture suspendue en céramique et fil de cuivre