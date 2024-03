Nour Ayadi – piano Emmanuel Coppey – Violon Opéra de Limoges Limoges, vendredi 12 avril 2024.

Nour Ayadi et Emmanuel Coppey se rejoignent pour sublimer cet accord parfait qui lie le piano au violon.

Répondant à la thématique voulue par l’Opéra de Limoges, le répertoire se teinte volontairement de consonnances italiennes.

Les deux artistes le déclinent en œuvres pour piano solo, violon solo et en duo pour nous offrir la plus large définition de leur talent.

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine