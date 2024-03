Nounoune Festival 3ème édition Étoutteville, vendredi 7 juin 2024.

Nounoune Festival 3ème édition Étoutteville Seine-Maritime

Vendredi

La Nounoune revient en 2023! La recette ne change pas rendez-vous du 23 au 25 juin au Manoir d’Etainnemare à Etoutteville pour 2 jours de musique, de bamboche et de paillettes au cœur du Pays de Caux. Une scène extérieure avec nos artistes coup de cœur, un club ouvert toute la nuit, des boissons et une offre de restauration locale…

Le tout dans le parc verdoyant d’un manoir normand du XIXème siècle., à seulement 2h de Paris; 1h du Havre et 40 min de Rouen.

Un moment hors du temps pour profiter avec ses potes, des potes de potes et de futurs potes !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-09

721 Rue de la Chapelle Saint-Cosme

Étoutteville 76190 Seine-Maritime Normandie nounoune.festival@gmail.com

L’événement Nounoune Festival 3ème édition Étoutteville a été mis à jour le 2024-03-21 par Communauté de communes Plateau de Caux Doudeville Yerville