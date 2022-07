Noun, 28 novembre 2022, .

Noun



2022-11-28 – 2022-11-28

Cie les mélangeurs

Noun signifie « enfant » en sanskrit, et donne le nom au spectacle hérité d’Ouni, version que vous avez pu découvrir il y a 2 ans.

Noun se veut un spectacle vibrant, vivant, sonore et visuel, sans cesse en mouvement. Une calligraphie, de corps et d’encre, un conte qui sort du papier, une traversée entre le réel et l’imaginaire, une mue où les matières et les arts

s’entremêlent. Noun raconte une rencontre « impossible » entre un centaure papier et une femme oiseau et illustre la façon dont ils vont s’en libérer et briser avec douceur ces entraves, comme les prisons que chacun.e porte en lui/elle

saison_culturelle_abbeville

dernière mise à jour : 2022-07-08