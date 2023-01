Noumoucounda Cissoko en concert Centre culturel canadien Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 09 février 2023

de 20h00 à 21h30

gratuit

Originaire du Sénégal, vivant à Montréal, l’auteur-compositeur-interprète, percussionniste et joueur de kora (instrument originaire de l’Afrique de l’Ouest) Noumoucounda Cissoko est un artiste engagé qui maîtrise les rythmes et les mélodies d’une façon unique. Venez découvrir cet artiste exceptionnel le 9 février à 20h ! Né dans une famille de griots, Noumoucounda Cissoko a la kora dans le sang ! Il a parfait son apprentissage de l’instrument auprès de sa famille, puis au conservatoire de Dakar, où il s’est concentré sur un répertoire traditionnel. Sa volonté de franchir les frontières l’a amené à rejoindre le groupe Positive Black Soul en 1994, l’un des pionniers du rap africain, avec qui il a parcouru le monde pendant 20 ans. Il a depuis collaboré avec de nombreux artistes de renom dont Alpha Blondy, MC Solaar, Ernest Ranglin, Youssou N’Dour et Stromae. Accompagné par sa kora, son énergie créative est contagieuse. Noumoucounda incarne véritablement un nouveau genre d’artiste polyvalent et moderne : le griot urbain. Son 1er album Faling (qui signifie « partage » en bambara), sorti en 2012, lui a permis de voyager à travers le monde notamment en Chine, au Brésil, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et au Canada. Il crée en 2017 son propre label et studio d’enregistrement à Dakar – Karantaba Records – avec son partenaire de 15 ans, Fred Hirschy. Le studio lui a permis de travailler sur son nouvel album Noumoukan Wilila, sorti en 2019. Un projet personnel, où il parle de développement et de progrès mais touche aussi à l’éducation et aux droits des femmes africaines. Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://canada-culture.org/event/noumoucounda-cissoko/ 0144432190 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://canada-culture.org/event/noumoucounda-cissoko/

