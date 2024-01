KIK NOUMATROUFF Mulhouse, 9 mars 2024, Mulhouse.

C’est à Nancy que Kikesa fait ses premiers pas, et très vite, il est mis en avant par Booska-P qui le comptait déjà dès janvier 2019 dernier parmi les 11 rappeurs à suivre . Puis c’est Deezer qui l’approche pour lui proposer de participer au projet « La relève », compilation de jeunes talents urbains exclusivement disponible sur la plateforme de streaming. Un premier album « Puzzle » voit le jour et avec lui un premier Olympia déjà complet. 2022, KIKESA voit les choses en grand avec une annonce d’une nouvelle tournée et en parallèle du live, un second album étonnant qui met en avant RUBI, son ami imaginaire matérialisé par un personnage en 3D. Rubi sera présente tout au long de cet album. « Rubi » fait parler, les fans sont de plus en plus nombreux grâce, entre aux actions de KIKESA qui s’investi énormément pour sa communauté. Un discord est créé, des lives à répétitions, des apparitions surprises pour les fans. Seulement voilà, après une année de binôme avec Rubi, Kikesa et prêt à s’émanciper et le dernier titre de l’album signera la fin de cette drôle de collaboration. Désormais plus de compromis, il fera ce qu’il veut. C’est-à-dire du rap.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68