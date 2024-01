CHIEN NOIR NOUMATROUFF Mulhouse Catégorie d’Évènement: Mulhouse CHIEN NOIR NOUMATROUFF Mulhouse, 1 mars 2024, Mulhouse. La force de Chien Noir ? Une écriture ciselée, medium d’émotions fortes et néanmoins délicate, alliée à un épatant sens mélodique. Cette poésie musicale porte Apollo, premier album au sein duquel chien noir se mue en astronaute de la galaxie pop, remontant le temps jusqu’à la variété des années 80 et 90, celle de son enfance.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00
Réservez votre billet ici
NOUMATROUFF
rue ALAIN BASHUNG
68200 Mulhouse

