YVNNIS NOUMATROUFF Mulhouse, 17 février 2024, Mulhouse.

Pour certaines personnes, la musique sonne comme une évidence. Comme quelque chose de simple, de fluide, d’authentique. Jeune rappeur de 21 ans, Yvnnis s’inscrit clairement dans cette catégorie. En l’espace de deux ans, le natif de Fontenay-sous-Bois (94) a déjà délivré deux EPs, qui l’ont rapidement positionné parmi les têtes montantes du rap français. Personnage phare d’une nouvelle scène bouillonnante, Yvnnis symbolise également la vision de cette génération «do it yourself », qui ne compte que sur elle-même pour s’affirmer. Un studio bricolé dans une chambre, un canal Discord actif, des connexions aux quatre coins du globe : c’est à peu près tout ce qu’il faut pour créer de la (bonne) musique et la laisser se propager.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68