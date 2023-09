Nouk le petit Inuit, spectacle petite enfance Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nouk le petit Inuit, spectacle petite enfance Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Spectacle d’hiver et de neige, pour les tout petits à la bibliothèque Claire Bretécher Nouk part se promener sur la

banquise. Il rencontre lapin blanc. Ensemble ils dansent ! Mais la tempête de

neige se lève… Maman ourse viendra-t-elle le protéger ? Images d’ombres,

flocons de neige, marionnettes, décors de tissu blanc pour un moment de douceurs

partagées où comptines, jeux de doigts et de mains sont repris ensemble. Par la conteuse Valérie Jeanne. Sur inscription auprès des bibliothécaires Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : +33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr

