Ecole maternelle Camille Maumey, le mercredi 10 novembre à 15:00

### A l’école Camille Maumey _Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans_ _Port du masque obligatoire à partir de 11 ans_ Avec : Pauline Blais, Elsa Boulay, Laurine Clochard, Hélène Godet, William Petipas, Gaëtan Ranson. Dans la grande ville de Nouilloc’city, monsieur Tortellini, maire de la ville soumet le peuple depuis de longues années à un régime particulier : la pâtocratie. Tous les habitant.e.s de la ville sont contraint.es de manger des pâtes, rien que des pâtes, d’ailleurs existe-t-il bien autre chose que les pâtes ? Cela fait si longtemps qu’ils en ont oublié aujourd’hui l’existence même des légumes. Seulement voilà, un beau jour, une affaire curieuse bouleverse la ville, à commencer par les enquêteurs chargés de l’enquête, un des quatre tableaux du célèbre peintre Arcimboldo est dérobé dans une pièce secrète de la mairie. Ces tableaux sont composés de….légumes !

5 et 10 euros

Un polar burlesque pour jeune spectateur.ices malin.es

2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T16:30:00

