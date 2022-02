Nougaro by Laborde Pau, 13 mars 2022, Pau.

Nougaro by Laborde Théâtre Saint-Louis Rue Saint-Louis Pau

2022-03-13 17:30:00 – 2022-03-13 Théâtre Saint-Louis Rue Saint-Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 La Ville de Pau co-produit le one-man show « Nougaro by Laborde », le dimanche 13 mars à 17h30 au théâtre Saint-Louis. Un spectacle de Christian Laborde, écrivain, conteur et ami du chanteur et poète toulousain.

Dans ce one-man-show, qu’il a joué 24 fois rien qu’à Avignon, Christian Laborde écrivain, conteur et ami du chanteur et pète toulousain, plonge le spectateur dans l’univers du “Petit Taureau”. Alternant poèmes et souvenirs partagés, il reconstitue le parcours de l’artiste, ses rencontres, son amour de la musique, de la femme et des mots. Plus qu’un spectacle et loin d’être un hommage, “Nougaro by Laborde” est le témoignage d’une fraternité poétique et un voyage direct du cœur de Christian Laborde vers celui de Claude Nougaro.

Billetterie gratuite à partir du lundi 21 février après-midi sur pau.fr, rubrique mes démarches et sur l’application MaVilleFacile, rubrique Pau/Culture

Théâtre Saint-Louis Rue Saint-Louis Pau

