Nougaro By Laborde Médiathèque José Cabanis Toulouse, dimanche 5 mai 2024.

Nougaro By Laborde Rencontre – Poésie – Année Nougaro Dimanche 5 mai, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Dimanche 5 mai à 16h

Pendant un peu plus d’une heure, seul sur scène, sans décor, sans bande-son, sans projections et sans Chat GPT, Christian Laborde raconte Claude et dit Nougaro. Selon Hélène Nougaro, » Claude par Christian, c’est un poète raconté par un autre poète ».

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Rencontre Tout public